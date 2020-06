Boloni este asaltat cu oferte! Inca o echipa de top a intrat pe fir pentru semnatura romanului: "A facut o treaba buna la Antwerp!"

Ladislau Boloni s-a respartit recent de Antwerp, insa nu duce lipsa de oferte.

Presa din Belgia anunta recent ca Standard Liege il doreste pe tehnicianul roman ca posibil inlocuitor pentru Michel Preduhomme, iar acum a intrat pe fir si Gent.

Gent a terminat actualul sezon pe locul secund si va participa in preliminariile pentru Liga Campionilor.

Voetbal24 anunta ca Gent ia in calcul varianta de a-l aduce pe Ladislau Boloni, iar antrenorul secund, Win de Decker, ar putea avea un cuvant de spus in aducerea romanului.

"Boloni a facut o treaba buna la Antwerp si are optiuni de a ramane in Belgia. Cercle Brugge, Standard si Gent se gandesc la antrenorul roman", scrie Voetbal.

Gent a ajuns pana in saisprezecimile Europa League in sezonul trecut, cand au fost eliminati de AS Roma.

Mircea Rednic a pregatit-o pe Gent in perioada 2013 - 2014, insa a fost demis dupa 27 de meciuri, chiar de ziua lui.

