De ce a PLECAT Boloni de la Antwerp!? Motivele au iesit la IVEALA! Antrenorul roman dezvaluie ce i-a lipsit in Belgia

Ladislau Boloni s-a despartit de Antwerp in urma cu aproape doua sapatmani, din motive care nu au fost facute publice pana acum.

Ladislau Boloni a decis sa se confeseze si sa spuna ce l-a deranjat la clubul de la care a plecat in urma cu nici doua sapatamni. Dupa ce a preluat echipa in 2017 si a reusit sa impresioneze in Belgia, antrenorul spune ca nu a fost destul sustinut de conducere.

"De cand nu castigase Antwerp pe terenul lui Anderlecht? Si cand o mai eliminase pe Standard din cupa in deplasare? In asemenea clipe, te astepti sa vina cineva si sa te bata pe spate, felicitandu-te. Din pacate, mi-a lipsit acest lucru.", spune Boloni pentru Het Nieuwsblad.

Antrenorul roman a fost foarte laudat de fostii jucatorii. Acestia il vedeau ca pe un tata si au avut o relatie extraordinara cu el. Boloni a fost profund impresionat de mesasjele primite si nu ramane cu regrete dupa aceasta despartire.

"Nu ma intelegeti gresit. Nu vreau sa ma plang. Am avut momente bune la Antwerp. Sunt mandru de ceea ce am reusit, dar si trist ca trebuie sa plec. Am creat ceva valoros. Am urmarit intotdeauna interesul lui Antwerp, m-am dedicat totl clubului, chiar mai mult decat mie insumi.

Georges Leekens m-a coplesit cu mesajul sau. M-a miscat pana la lacrimi. Nu ma asteptam la asa ceva de la unalt antrenor, cu care m-am luptat intotdeauna.", a mai spus Boloni. Leekens este un antrenor retras care a avut mai multe meciuri contra lui Boloni. Georges le-a antrenat pe Club Brugge, Lokeren sau Gent.