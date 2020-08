ANUNT DE ULTIMA ORA! Ladislau Boloni va semna cu o echipa care evolueaza in Champions League

Boloni s-a despartit de Antwerp in luna mai.

Presa din Belgia anunta ca antrenorul roman va semna cu Gent. Boloni ar urma sa fie prezentat astazi, dupa ce antrenorul Jess Thorup a plecat de la echipa.

Liga din Belgia a inceput, iar Gent are doua infrangeri in primele doua etape. Thorup a fost numit antrenor in 2018, iar in cele doua sezoane petrecute la echipa a abordat un fotbal ofensiv. Fostul antrenor al lui Gent a fost selectionerul Danemarcei U21, iar 3 sezoane a pregatit echipa FC Midtjylland. In sezonul precedent a terminat cu echipa belgiana pe locul secund.

Laszlo Boloni a fost antrenorul lui Antwerp in perioada iulie 2017- mai 2020. El a revolutionat echipa si a dus-o pana in cupele europene. Antrenorul roman a stat la carma echipe 171 de meciuri, a reusit sa obtina 52 de victorii si 34 de infrangeri.

