Boloni, foarte aproape de o echipa de Liga Campionilor! In ce campionat ar putea ajunge IN PREMIERA din sezonul urmator

Ladislau Boloni este foarte aproape de a semna cu o echipa calificata, in urmatorul sezon, in preliminariile Ligii Campionilor.

Este vorba despre Ferencvaros, lider detasat al clasamentului din Ungaria si teoretic calificata in urmatorul sezon al Champions League.

Boloni l-ar putea inlocui pe Serghei Rebrov, care va fi noul antrenor al lui Fenerbahce.

Potrivit GSP, clubul maghiar este in discutii avansate cu tehnicianul roman in varsta de 67 de ani, care si-a incheiat recent aventura la Antwerp. Daca Boloni ajunge la un acord cu Ferencvaros, din toamna el ar putea antrena in premiera o echipa din campionatul maghiar.

Pana acum, in postura de antrenor, el a fost la echipe din Franta, Grecia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudita si Belgia, cucerind in total 6 trofee, cu Sporting Lisabona, Standard Liege si Al-Jazeera.