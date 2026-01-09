Formația antrenată de Daniel Pancu a fost învinsă de KAA Gent, scor 0-2, într-un joc disputat în cantonamentul din Spania, ambele goluri fiind marcate în prima repriză.

CFR a pierdut cu Gent



Vicecampioana României a aliniat o formulă de start apropiată de cea de bază, însă belgienii au controlat prima parte a meciului și au reușit să își construiască un avantaj clar până la pauză.



Wifried Kanga a deschis scorul în minutul 30, dintr-o lovitură de la 11 metri, după un fault comis în careu, iar în minutul 41 Atsuki Ito a dublat diferența cu un șut precis.



Echipa de start CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Keita, Fică – Cordea, Aliev, Șfaiț.

Au mai evoluat: Vâlceanu, Abeid, Țîrlea, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Korenica.

