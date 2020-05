Boloni este LAUDAT de fostii sai jucatori! Antrenorul propus la FCSB este fara angajament dupa despartirea de Antwerp

Ladislau boloni s-a despartit de Antwerp in aceasta luna si este liber de contract in acest moment.

Ladislau Boloni s-a despartit de Antwerp din motive care nu s-au facut publice, insa este cu adevarat apreciat de fostii sai elevi din Belgia. Daca Mbokani l-a vazut ca un tata pe antrenorul roman si il considera "un om extraordinar si un antrenor de top", a venit radul unui alt jucator sa ii adreseze uvinte de lauda.

Mijlocasul Alexis de Sart considera ca afost o adevarata onoare sa fie antrenat de Boloni. "Boloni este un antrenor pe care nu il pot descrie. Avea propriul sau mod de a lucra, a fost o onoare pentru mine sa lucrez alaturi de el. Daca va uitati la rezultatele pe care le-a avut in acesti trei ani, nu mai e nimic de spus.", a spus Alexis pentru voetbalnieuws.

Boloni a fost vazut ca o varianta pentru FCSB in cazul in care Vintila va pleca. "Avem un mare antrenor care in momentul asta e liber de contract, Ladislau Boloni. Echipele de la noi care vor sa duca jucatorii la un alt nivel pot profita de asta. Eu banuiesc ca ar vrea sa se intoarca. Poate sa-l aduca FCSB, poate sa-l aduca Craiova, poate sa-l aduca Dinamo. Echipele care vor sa intre intr-un fotbal de alt nivel.

E pacat sa nu aduci un asemenea antrenor in Romania. Sunt antrenori si la noi care puteau sa mearga in alte parte si care au ramas aici, asa cum sunt Hagi sau Petrescu, dar sa il ai pe Boloni in Liga 1, asta inseamna ca mergi la un alt nivel", a declarat Basarab Panduru, la Telekomsport.