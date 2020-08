OFICIAL | Boloni a SEMNAT cu o noua echipa! Romanul a sustinut deja primul antrenament

Boloni va fi noul antrenor al lui Al Khor, in Qatar. Potrivit Qatar Football Live, tehnicianul roman a condus deja primul antrenament la carma noii sale echipe.

Boloni a mai antrenat-o pe Al Khor in perioada 2012 - 2015. Ultima echipe pregatita de tehnicianul roman a fost Antwerp, din Belgia, unde a activa din 2017 pana in luna mai a acestui an.

Cu trei etape inainte de final, Al Khor se lupta la retrogradare in Qatar, fiind pe penultima pozitie din clasament, cu 15 puncte, la un singur punct distanta de ultima clasata.

Laszlo Boloni is back in Qatar to coach Al-Khor once again, as per local media reports which say he took charge of their training session last night.

The Romanian, who once gave Cristiano Ronaldo his senior debut, earlier coached Al-Khor from 2012 to 2015.

