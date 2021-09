Jucătorul crescut de Real Madrid a spus totul după plecare: „Nu a avut legătură cu Zidane”

Printre jucătorii pe care șeicii de la PSG i-au transferat în vară se află și Achraf Hakimi. Pentru fotbalistul marocan, francezii au plătit 60 de milioane de euro către Inter, fiind și unul dintre puținele transferuri plătite de PSG în această vară, restul jucătorilor venind din postura de fotbaliști liberi de contract.

Crescut la academia lui Real Madrid, Hakimi a fost împrumutat la Borussia Dortmund din 2018 până în 2020, iar apoi vândut către campioana Italiei, în schimbul a 43 de milioane de euro. Doar 17 meciuri a jucat fundașul dreapta în tricoul Realului, timp în care a înscris și două goluri.

„Nu are legătură cu Zidane!”

Într-un interviu acordat pentru L'Equipe, Hakimi a vorbit despre perioada petrecută la Real Madrid, dezvăluind care au fost motivele din spatele plecării sale. Totodată, jucătorul și-a amintit cum a fost momentul în care a aflat că a fost convocat la echipa mare a madrilenilor.

„Eram cu niște prieteni, stăteam pe o bancă în fața casei, vorbeam și îmi sună telefonul și este...Zidane! Mi-a spus că o să joc și nu mă așteptam la asta.

Am învățat mult de la el. Ce s-a întâmplat în 2020 nu are legătură cu el. Sunt alte aspecte legate în particular de Covid și de Real Madrid care m-au făcut să plec. În acel moment, am avut o discuție cu el, care va rămâne privată. El gândea altfel lucrurile”, a dezvăluit Hakimi.

Relația cu Mbappe și întâlnirea cu Messi

În cadrul aceluiași interviu, tânărul jucător a vorbit și despre relația pe care o are cu Kylian Mbappe, dar și despre cum se simte jucând alături de Leo Messi.

„Suntem tineri, avem multe lucruri în comun, ne amuză aceleași lucruri. Această prietenie ne face mai buni și ne ajută să ne completăm pe teren. Am primit ofertele de la PSG și Chelsea și am intuit că trebuie să vin la Paris, că aici urma să fiu fericit. În urmă cu ceva ani, Pochettino mă voia deja la Tottenham.

Nu mă așteptam nici eu ca Messi să plece de la Barcelona. Am jucat cu mulți jucători mari, însă Messi lipsea. Un vis pentru mine. M-a surprins modul în care se comportă, e simplu, tăcut”, a adăugat jucătorul.

Start excelent la Paris Saint-Germain

Hakimi a jucat deja 9 meciuri în tricoul lui Paris Saint-Germain și are trei goluri înscrise, ultimele două chiar în meciul cu Metz, câștigat de echipa din capitala Franței cu 2-1.