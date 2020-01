EXCLUSIV: BOMBA MOMENTULUI! Negocieri de ultima ora pentru vanzarea "Bizonului" Gnohere! La ce echipa din Europa a fost anuntat

Harlem Gnohere (31 ani) si-a gasit echipa.

Desi toata lumea se astepta ca "Bizonul" sa ajunga in Asia sau Egipt, atacantul a primit o oferta de ultima ora si se afla in negocieri avansate cu Charleroi, echipa pentru care a mai jucat inainte sa vina in Romania.

Dupa cum anunta sursele www.sport.ro, jucatorul ros-albastrilor a fost anuntat deja ca noul transfer al echipei din prima liga din Belgia si va semna cu ei.

Harlem Gnohere a jucat pentru Charleroi in perioada 2011-2013, pana cand a fost imprumutat la Westerlo, pentru jumatate de an. In vara lui 2013 a revenit la Charleroi, iar un an mai tarziu a fost imprumutat la Mouscron pentru inca o jumatate de an. In iunie 2014, a revenit la Charleroi, de unde a plecat la Mons. De la Mons s-a transferat la Dinamo, in luna iulie 2015.

"Bizonul" a jucat 60 de meciuri in tricoul lui Charleroi si a inscris 22 de goluri pentru ei. In acest moment, echipa este pe locul 2 in campionatul Belgiei, cu 39 de puncte in 20 de meciuri jucate si la 10 puncte distanta de liderul, Brugge.

La FCSB a acumulat 110 partide si a marcat de 51 de ori. In acest sezon, Gnohere a jucat in 16 meciuri si a inscris 6 goluri in tricoul ros-albastrilor.