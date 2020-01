ULTIMA ORA | Unde va merge Gnohere: "80% e definitivat tranferul!" Bizonul se va lupta la titlu cu noua echipa

Transferul lui Gnohere este aproape finalizat.

Gnohere o va parasi pe FCSB, dupa ce discutiile despre un eventual transfer au fost confirmate si de Gigi Becali. Bizonul va merge la Al Ahly, echipa care ocupa prima pozitie in prima liga din Egipt.

"Suntem in discutii cu o echipa araba, 80% este definitivat. Problema e legata putin de varsta, dar el are valoare, vedem ce se intampla astazi. Parerea mea ca va face treaba acolo. Uneori, salariile din Egipt sunt mai mari decat in Emirate. Sunt niste discutii legate de salariu in acest moment. In rest, totul este ok", a spus Anamaria Prodan pentru gsp.

Gnohere (31 de ani) are 6 goluri si 1 pasa decisiva in acest tricou pentru FCSB.