ULTIMA ORA | Gnohere nu mai pleaca de la FCSB! Becali i-a enervat pe egipteni, iar acestia au cumparat alt atacant! De ce a picat totul

Transferul lui Gnohere la Al Ahly a picat.

Atacantul celor de la FCSB, Harlem Gnohere, ar fi putut ajunge la formatia din Egipt, Al Ahly. Becali a cerut 800.000 de euro in schimbul acestuia, insa impresarii voiau 1 milion de euro comision. Patronul ros-albastrilor nu a fost de acord cu aceasta suma si a spus ca mai mult de 400.000 de euro nu ofera comision impresarilor.

Potrivit Fanatik, cei de la Ah Ahly nu il mai vor pe Gnohere si au cumparat alt atacant pentru care eu platit 500.000 de euro. Este vorba despre Aliou Badji, atacantul celor de la Rapid Viena. In acest caz, sunt sanse foarte mari ca Gnohere sa ramana pana in vara la FCSB. Acesta nu a plecat in cantonament cu echipa si este foarte putin probabil sa fie titular in primele partide disputate de vicecampioana Romaniei dupa ce campionatul se va relua.