BREAKING NEWS | Gnohere ar putea sa nu mai plece de la FCSB! Ce l-a deranajat pe Becali! Detaliile care ar putea schimba totul! EXCLUSIV

Gigi Becali a vorit despre transferul lui Gnohere.

Jucatorul celor de la FCSB, Harlem Gnohere, este dorit in Egipt la Al Ahly, insa transferul ar putea pica. Gigi Becali a declarat la emisiunea Ora exacta in sport, ca ar trebui sa ofere 1 milion de euro comision , mai mult decat suma de transfer pe care o cere in sine. Tranzactia ar costa 1.800.000 de euro, suma cu care Becali nu este de acord.

"Nu se stie. Sa vedem daca pleaca Gnohere. L-am tinut acasa, mi-a zis ca e 100% eu am cerut pe el 800 de mii de euro, l-am tinut, nu s-a dus in cantonament, au zis ca se face 100%. Daca vrei 800, trebuie sa dai 1.800.000 de euro. Ne-ai da noua un milion de euro. Daca tu vrei 800 si tu vrei 1 milion, stai sa fac o scrioase si la Ministerul de Finante si la DNA ca petnru asa ceva au facut oameni puscarie. Nu pot asta. 7 insi au zis ca sunt ei, 800 de mii cer eu. Ei vor sa le dau 1 milion comision, asa ceva nu se poate", a spus Gigi Becali, la PRO X.