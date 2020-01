BREAKING NEWS: Becali renunta la Gnohere! Anuntul momentului: a recunoscut tot! Ce se intampla cu Bizonul

Becali e gata sa se desparta de golgeterul ultimilor doi ani!

Gnohere are oferta si poate pleca! Trecut pe banca de Vintila dupa schimbarea sistemului tactic la FCSB, 'Bizonul' mai are contract doar pana in vara. Becali anuntase ca e gata sa-l tina pana la final pentru a-l folosi in play-off, insa pare sa se fi razgandit dupa o oferta de ultima ora. Gnohere e singurul titular important care poate pleca in urmatoarele zile, anunta Becali.

"Nu prea mai am in plan transferuri... Atacanti... nu prea. E posibil sa mai vina ceva. E vorba sa dau pe cineva, dar nu va spun pe cine. Un atacant mai e posibil sa dau. Da, Gnohere este! Daca pleca el, cautam pe altcineva", a spus Becali.

Gnohere, 31 de ani, a fost adus de la Dinamo in februarie 2017 de la marea rivala Dinamo. Francezul e printre cei mai apreciati jucatori de catre fani. Gnohere are oferta clara din Bulgaria, de la Levski, dar si din zona Golfului.