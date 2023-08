Atacantul român a fost titularizat pentru prima dată în acest sezon și a deschis scorul în minutul 30. Drăguș a fost lansat excelent de Kanga, a depășit un adversar în viteză și a trimis mingea pe lângă portarul Koffi.

Drăguș a fost înlocuit în minutul 70, iar Charleroi a reușit golul egalizator în minutul 90, prin Ilaimaharitra, din penalty.

DENISSSSS DRAGUS ????????????

First start under Hoefkens, first goal for Dragus, who is grateful for it! Very good news as we approach international games, where Dragus has shown that he can make a real contribution for the National team.#RSCL #CHASTA #COYR @standard_bel https://t.co/5F5rrEsBHs pic.twitter.com/cnJ9wY33h7