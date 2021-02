Ea l-a lasat fara cuvinte pe Haaland! 'Masina de goluri' a lui Dortmund, asa cum nu a fost vazut vreodata!

Erling Haaland este unul dintre cei mai in voga tineri fotbalisti ai momentului.

Norvegianul a fost invitat la unul dintre episoadele 'Stay Fit' ale serialului de fitness al celor de la Borussia Dortmund. Haaland a avut parte de un antrenament alaturi de cunoscuta Pamela Reif, care i-a pus si cateva intrebari interesante.

Printre altele, femeia a vrut sa afle de cat timp are nevoie Haaland pentru a se reface dupa un meci greu si ce ii place cel mai mult in Germania fata de tara sa natala.

Fotbalistul s-a aratat destul de intimidat de Pamela Reif, una dintre cele mai frumoase antrenoare de fitness din lume.

Nemtoaica in varsta de 24 de ani, care are 7,2 milioane de urmaritori pe Instagram, este una dintre cele mai de succes tinere din lume, fiind in topul Forbes 30 sub 30.