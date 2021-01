'Bestia' Haaland are si DEFECTE! :) A ratat PRIMUL PENALTY din cariera in ultimul meci al lui Dortmund! Cum a putut sa suteze

Borussia Dortmund a castigat cu 3-1 impotriva lui Augsburg, intr-un meci al etapei a 19-a din Bundesliga.

In minutul 21, Dortmund a beneficiat de o lovitura de pedeapsa de la 11 metri. Haaland si-a asumat responsabilitatea sa execute, dar tanarul jucator norvegian a ratat. Pentru nordic, acesta a fost primul penalty ratat din cariera de jucator profesionist. Haaland avea o serie de de 13 lovituri de la 11 metri transformate.

Dupa aceasta ratare, varful lui Dortmund nu a reusit sa puncte in meci. Augsburg deschisese scorul in minutul 10 prin Hahn. Delaney a egalat in minutul 26 din pasa lui Reus. Sancho a trecut-o pe Borussia in avantaj pe tabela in minutul 63, iar Uduokhai, de la Augsburg, si-a introdus mingea in propria poarta.

Scorul final a fost 3-1 pentru Dortmund, echipa lui Haaland a urcat pe locul 5 in clasament, avand 32 de puncte.

