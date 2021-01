Pur si simplu halucinant! Echipa STELARA care poate fi alcatuita cu toti banii pe care i-a incasat Messi de la Barcelona in 4 ani! Haaland si Bruno Fernandes, titulari

Duminica au fost dezvaluite sumele pe care le-a incasat Messi de la Barcelona, conform ultimului sau contract.

Publicatia spaniola El Mundo a publicat un articol in aceasta dimineata in care a dezvaluit documentul semnat de Messi cu Barcelona in 2017, care include venituri fixe si variabile care se pot ridica la aproape 138 de milioane de euro in fiecare sezon. In total, este vorba despre suma de 555.237.619 milioane de euro. Jurnalistii au notat faptul ca acesta este cel mai scump contract platit vreodata unui sportiv.

Pana acum, Messi a incasat deja circa 510 milioane de euro din contractul total, iar aproximativ jumatate din aceasta suma trebuie sa fie platita ca impozit in Spania. Sa platesti aceasta suma de bani pentru salariul unui singur jucator este ceva incredibil. Dar, atunci cand doresti sa il pastrezi pe cel mai bun fotbalist din toate timpurile in echipa este ceva ce trebuie sa faci, iar Barcelona asa a procedat.

Jurnalistii de la Marca s-au folosit de site-ul de specialiatate Transfermarkt si au alcatuit un prim 11 cu jucatori transferati intre sezoanele 2017/18 si campania 2020/21, care are in total valoarea de 555.

Primul 11 in valoare de 555 de milioane de uro:

Portar: Ederson (40 de milioane de euro)

Fundas dreapta: Joao Cancelo ( 40 de milioane de euro)

Fundas central: Leonardo Bonnuci (35 milioane de euro)

Fundas stanga: Achraf Hakimi (40 de milioane de euro)

Mijlocasi centrali defensivi: Rodri (63 de milioane de euro) si Donny Van de Beek (39 de milioane de euro)

Mijlocasi centrali cu profil ofensiv: Bruno Fernandes (55 de milioane de euro) si Kai Havertz (80 de milioane de euro)

Atacanti: Joao Felix (120 de milioane de euro), Ferran Torres (23 de milioane de euro) si Erling Haaland (20 de milioane de euro)

