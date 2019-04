Dortmund, cea mai mare medie de spectatori din lume. Cum arata TOP 10 al celor mai iubite echipe si comparatia cu Romania

Reus, Gotze si Witsel se pot lauda ca joaca la cea mai iubita de spectatori echipa din lume.

Conform CIES Football Observatory, Borussia Dortmund a avut cea mai mare medie de spectatori per meci in perioada 2013-2018. "Die Schwarzgelben" au jucat toate meciurile aproape de capacitatea maxima a Westfalenstadion, in conditiile in care in arena incap cel mult 81.365 spectatori, iar media a fost de 80.230. In top 10 mondial se regasesc 5 cluburi din Germania, 2 din Anglia, 2 din Spania si 1 din SUA.

Cele mai mari medii de asistenta ale cluburilor de fotbal (2013-2018)

1. Borussia Dortmund (Germania) - 80.230

2. Manchester United (Anglia) - 75.218

3. FC Barcelona (Spania) - 74.876

4. Bayern Munchen (Germania) - 73.781

5. Real Madrid (Spania) - 69.822

6. Schalke 04 (Germania) - 61.328

7. Arsenal (Anglia) - 59.793

8. Hamburger SV (Germania) - 52.349

9. VfB Stuttgart (Germania) - 52.012

10. Atlanta United (SUA) - 51.547



In Romania, doar Craiova si "Eternul Derby" mai ridica media

Conform site-ului lpf2.ro, in acest sezon de Liga 1, cea mai mare medie de spectatori este detinuta de CSU Craiova (14.873), urmata de FCSB (7.442), CFR Cluj (4.406), Dunarea Calarasi (3.425) si Dinamo (3.101). Pe ultimele doua locuri se gasesc Concordia Chiajna (681) si FC Hermannstadt (600), dar ultimul club nu a putut evolua la Sibiu, pe teren propriu, pentru ca stadionul se afla in proces de modernizare. In top 3 al asistentei pe stadioanele romanesti se regasesc meciurile CSU Craiova - FCSB (30.000), CSU Craiova - CFR Cluj (28.000), FCSB - Dinamo (27.835), CSU Craiova - Dinamo (25.000) si Dinamo - FCSB (21.763). Media este una foarte mica, in conditiile in care la un singur meci al Borussiei Dortmund vin aproape la fel de multi spectatori ca in 2-3 etape de Liga 1.

Numarul total de spectatori pentru primele 5 etape din play-off / play-out



Etapa 1 - 29.946

Etapa 2 - 17.956

Etapa 3 - 31.541

Etapa 4 - 29.983

Etapa 5 - 23.663