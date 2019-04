Asta ar fi surpriza verii: cine e atacantul pe care Barcelona vrea sa plateasca 120 de milioane €

Barcelona vrea sa isi intareasca ofensiva cu un atacant de la Manchester United.

Barcelona este interesata de Marcus Rashford si e gata sa plateasca 120 de milioane de euro in schimbul atacantului de 21 de ani, scriu astazi mai multe publicatii din Anglia, printre care Mirror Sport, Daily Mail si The Sun.

Rashford are contract cu Manchester United pana in iunie 2020, iar clubul englez are optiune de prelungire pentru inca un sezon.

United incearca sa il convinga pe Rashford sa isi prelungeasca intelegerea, cu un contract urias -18,3 milioane de euro pe sezon.

Crescut de Manchester United, Marcus Rashford joaca in prima echipa de la 18 ani.

In acest sezon de Premier League, Rashford a marcat 10 goluri in Premier League, la fel ca si Martial. Lukaku este golgheterul echipei, cu 12 goluri in campionat.