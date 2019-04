Craiova si-a pierdut golgheterul pana in sezonul viitor! Koljic a fost operat astazi, iar medicii au anuntat cand va putea reveni

Elvir Koljic, golgheterul Craiovei, a fost operat.

Atacantul bosniac Elvir Koljic a fost operat in cursul zilei de marti la Barcelona de catre renumitul profesor dr. Ramon Cugat, anunta oficialii Craiovei.

"Operatia a fost un succes si estimam ca nu mai tarziu de jumatatea lunii august varful Stiintei va inscrie din nou in meciurile oficiale", precizeaza clubul.

Koljic era accidentat la tendonul femural, iar presedintele Sorin Cartu estimase anterior ca bosniacul va putea reveni ca titular abia in octombrie-noiembrie.

Elvir Koljic s-a accidentat in perioada in care s-a aflat la echipa nationala a Bosniei pentru meciurile din preliminariile EURO 2020, el jucand ultima partida pentru Universitatea in data de 15 martie, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in deplasare (2-0), in etapa a doua din Play Off.

Koljic are 13 goluri marcate in acest sezon in campionat in 19 partide.