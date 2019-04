Atletico Madrid i-a prelungit contractul pana in 2023! Unul din cei mai importanti jucatori ramane sub comanda lui Simeone!

Fotbalistul ramane la Madrid pana in 2023.

Atletico Madrid a obtinut una dintre cele mai importante semnaturi. Portarul Jan Oblak a fost de acord sa isi prelungeasca acordul cu formatia antrenata de Diego Simeone si ramane la Madrid pana in 2023.

"Sunt foarte fericit ca am semnat prelungirea contractului si ca sunt aici. O sa apar aceste culori cum pot eu mai bine si voi continua sa lucrez din greu", a spus Oblak pentru site-ul oficial al clubului.

Portarul de 26 de ani a ajuns la Atletico Madrid in 2014, iar in numai cinci ani a devenit unul dintre cei mai buni portari din lume. Slovenul a jucat 203 partide pentru madrileni, 115 din ele fiind incheiate fara gol primit.

Oblak a castigat cu Atletico Supercupa Spaniei in 2014, Europa League si Supercupa Europei in 2018. La doar 26 de ani, el este deja al cincilea portar din istoria clubului la numarul de prezente in tricoul madrilenilor.