Anunt CUTREMURATOR al lui Burleanu: nationala poate fi SCOASA din fotbal! FCSB si CFR, OUT din Europa din cauza Guvernului! Ce s-a intamplat

O modificare legislativa propusa de Ministerul Tineretului si Sportului poate afecta grav fotbalul din Romania.

Burleanu spune ca fotbalul poate fi principalul afectat, in cazul in care legea 69 se schimba. Euro ar putea sa nu mai fie organizat la Bucuresti, iar nationala exclusa din toate competitiile! Risca si cluburile cu pretentii europene!

"Modificarea legii 69, legea sportului din 2000, presupune o ingerinta politica in activitatea tuturor structurilor sportive de interes public. Mesajul din partea invitatilor UEFA la Adunarea Generala de azi a fost unul foarte ferm din acest punct de vedere. Articolul 88.1 propune ca Ministerul Tineretului si Sportului sa poate convoca Adunare Generala in Federatii, sa propuna alegeri, aprobarea bugetului, inclusiv a strategiei. O sa regasim cate un specialist care are o capacitate de a dezvolta strategii pentru fiecare federatie in parte. E cea mai mare ingerinta cu putinta. Incalca in primul rand constitutia Romaniei! Solicit public Ministerului sa intervina de indata si sa opreasca acest demers pe care-l avem in Parlament.

Daca s-ar intampla o asemenea adoptare a unui asemenea amendament, FIFA si UEFA ne pot aplica cele mai grave sanctiuni care s-au dat vreodata in Europa. Daca s-ar aplica sanctiunile, am fi in randul tarilor urmatoare: Benin, Pakistan, Nigeria, Irak, Guatemala. Euro 2020 poate fi in pericol daca vom avea parte de o asemenea modificare legislativa, FRF poate fi suspendata. La fel, cluburile romanesti nu ar mai putea intra in Cupele Europene, iar nationalele in competitiile UEFA is FIFA", a spus Burleanu.