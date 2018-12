Dispare Mondialul Cluburilor! Proiect GIGANT propus de FIFA cu 24 de echipe! Va participa si Romania?

FIFA vrea o revolutie pentru Mondialul Cluburilor, fosta Cupa Intercontinentala.

Real Madrid joaca direct in semifinale cu Kashima la Campionatul Mondial al Cluburilor, organizat la Abu Dhabi.

Potrivit Marca, Giani Infantino nu mai este multumit cu actualul format, unul care prezinta interes global destul de scazut. Nici cluburile mari precum Real Madrid, prezenta pentru a treia oara la rand, nu sunt fericite cu premiile in bani, de sub 5 milioane de dolari pentru castigatoare. In total, FIFA a avut venituri de 40 de milioane de dolari in 2017 pentru Campionatul Mondial al Cluburilor, iar Giani Infantino vrea o adevarata revolutie a competitiei. El a propus deja o varianta cu 24 de cluburi participante care sa aiba loc vara, pe modelul Cupei Confederatiilor.

Presedintele UEFA, Alexandr Ceferin s-a opus insa, sustinand ca un astfel de turneu ar incarca si mai mult programul cluburilor europene.

Dar Infantino are in spate o oferta de 2,2 miliarde de euro din partea unui consortiu japonez care e dispus sa investeasca intr-un turneu monstru intre cluburi.

O decizie finala in privinta viitorului format al acestei competitii ar urma sa aiba loc la Comitetul Executiv din luna martie, cand se va supune la vot.