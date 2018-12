Messi si Suarez peste Real si Atletico! Performanta incredibila reusita de jucatorii Barcelonei!

Messi si Suarez reprezinta cel mai eficient cuplu de atacanti din Europa in acest moment.

Dupa 16 etape trecute din campionatul Spaniei, Leo Messi si Luis Suarez conduc clasamentul golgheterilor in La Liga. Cei doi au impreuna deja 25 de goluri, un numar impresionant daca luam in considerare reusitele celorlalte echipe din competitie. Numai trei formatii au inscris mai multe goluri decat au reusit cei doi atacanti: Sevilla (29), Celta (28) si Levante (27).

Messi si Suarez au impreuna mai multe goluri decat au marcat Real si Atletico in acest start de sezon. Formatiile conduse de Solari si Simeone au marcat cate 24 de goluri in aceasta stagiune, iar atacantii celor doua echipe se afla mult sub asteptari. Benzema, marcatorul principal de la Real Madrid, are 6 reusite, la fel ca Dembele, al treilea din echipa catalana. Bale nu impresioneaza nici el, avand numai 4 goluri in acest sezon, mult sub Suarez, cu 11.

Suprinzator este faptul ca celelalte echipe din Spania nu au performante bune si le-au permis celor doi atacanti de la Barcelona sa ajunga in acest punct. Messi, cu 14, are de unul singur mai multe goluri decat a inscris Valencia pana acum, 13. Ultima clasata, Huesca, are acelasi numar de goluri ca starul argentinian, in timp ce Rayo Vallecano si Athletic Bilbao au numai unul in plus.