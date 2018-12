Pare desprins din filme, dar e cat se poate de real! Tudor si-a pus TV-ul in portabajul masinii si merge cu el prin Bucuresti: motivul e incredibil

Alexandru Tudor a arbitrat saptamana trecuta ultimul meci din cariera. A fost o partida cu noua goluri, Concordia - Poli Iasi, scor 3-6.



Tudor detine recordul pentru cele mai multe meciuri arbitrate in Liga 1, 380 de partide, precum si pentru cele mai multe derby-uri Steaua - Dinamo, noua la numar.

Tudor a fost intotdeauna un personaj controversat, inca de pe vremea cand era unul dintre arbitrii de top ai Romaniei. Dincolo de atitudinea pe care o afisa pe teren, atitudine care i-a adus respectul si aprecierea jucatorilor, antrenorilor si conducatorilor de club, Tudor a iesit in evidenta si prin ceea ce face in afara sportului.

Tudor a dezvaluit ca in ultima perioada a renuntat complet la televizor. Nu citeste ziarele, nu se uita pe site-urile de profil, nu se uita la televizor. Ba chiar a luat televizorul si l-a pus in portbagajul masinii pentru ca nici sotia si copiii sai sa nu fie tentati sa-l deschida.

"Nu ma uit, televizorul meu e in portbagaj, l-am luat de acasa de cateva luni. Am o mie opt sute sapte meciuri arbitrate. Vazute cate crezi ca am? Imi mai trebuie meciuri? Nu, am vazut suficiente. Am colegi care-mi zic 'Bai, Sandule, m-am uitat la meci. Sa stii ca in minutul 15 am adormit.' Vrei sa ajung in situatia asta? Sotia si copiii se uita ilegal la calculator, uneori. Televizorul a fost desfiintat de la noi din casa. Pai, ce sa vad? Stiri? Am treburi destule!", a declarat Alexandru Tudor pentru GazetaSporturilor.

Alexandru Tudor nu tine de ce crede lumea despre el, desi e constient ca multi dintre cei care il vad si chiar dintre cei apropiati il considera nebun.

"Oricum eu sunt privit ca un nebun. Asta e realitatea! Prietenii mei spun asta despre mine! Astazi m-am intalnit cu doi, amandoi ma stiu de cand eram copii si vorbesc intre ei: 'Ai vazut? Nebunu' a facut nu stiu ce'. Ei mi-au zis ca Pormboiu a vorbit despre mine la nu stiu care televiziune si a spus ca am fost un nebun frumos. Intelegeti? Aceeasi percepție o are si Porumboiu despre mine! Plus colegii mei de generatie, prietenii mei, toti ma consideră nebun. Adică altfel decat ceilalti. si mie-mi place situatia asta", a mai declarat Alexandru Tudor.