Momente incredibile la antrenamentul lui Ajax! Ce au facut jucatorii cand au aflat ca vor juca cu Real Madrid!

Ajax va cu juca cu Real Madrid in optimile UEFA Champions League.

Ieri a avut loc tragerea la sorti pentru optimile UEFA Champions League, iar Ajax a fost desemnata adversara detinatoarei trofeului, Real Madrid. Daca pana anul acesta Realul era o adversara de temut, acum adversarii se bucura ca vor juca cu madrilenii. Capitanul lui Ajax, Daley Blind, a recunoscut ca in momentul tragerii la sorti, colegii sau au plans de bucurie stiind ca vor juca contra spaniolilor. Blind a explicat ca reactia colegilor vine in urma evolutiilor slabe pe care Real Madrid le-a avut in ultima perioada, mai ales esecul contra rusilor de la CSKA Moscova, 0-3.

"Colegii erau euforici si unii au plans de bucurie. Realul este o echipa fantastica, dar va trebui sa avem incredere in noi. Trebuie sa credem ca putem trece de ei pentru ca avem o perioada de pauza si destul timp sa ne imbunatatim jocul. Daca ne uitam la ultimele meciuri, am fost capabili sa concuram cu echipe de top, precum Bayern Munchen, atat acasa, cat si in deplasare. Daca aratam aceeasi energie si curaj, atunci vom avea sanse, dar trebuie sa fim realisti. Real Madrid este detinatoarea trofeului si castigatoarea ultimelor trei Champions League, deci nu va fi usor", a spus Daley Blind.

Ajax a terminat grupa E pe locul doi, dupa un meci incredibil cu Bayern Munchen, incheiat 3-3.