Scenariu HALUCINANT! FCSB poate juca in PLAY-OUT, UCISA de Dinamo! Ce se trebuie sa se intample pentru ca socul anului sa aiba loc

Dinamo va juca pentru a 3-a oara la rand in play-out. Cainii isi pot salva sezonul cu o victorie in fata marii rivale. Dar si cu o infrangere in ultima etapa, pe terenul lui Gaz Metan! :)

Daca bat, 'cainii' le dau stelistilor mari emotii inaintea ultimei etape. FCSB poate rata play-off-ul dupa un scenariu negru. O infrangere cu Medias, in etapa a 26-a, sigur n-ar intrista prea mult in Stefan cel Mare in conditiile in care ar 'ajuta'-o pe FCSB sa intre in lupta pentru supravietuire, si nu in cea pentru titlu.

Desi are o probabilitate redusa, varianta nu e una SF. In etapa a 25-a, Astra, Botosani, Viitorul si Gaz Metan trebuie sa castige, iar FCSB sa piarda contra lui Dinamo. In acest caz, FCSB ar ramane la 43 de puncte, iar celelalte echipe din zona play-off s-ar apropia periculos.

Cum arata acum clasamentul:

Meciurile etapei a 25-a cu implicatii in zona play-off:

CFR - Viitorul (vineri, 20:00)

Clinceni - Gaz Metan (sambata, 14:30)

Iasi - Craiova (sambata, 20:00)

Sepsi - Botosani (duminica, 17:00)

Dinamo - FCSB (duminica, 20:00)

Daca Viitorul bate la Cluj, Gazul la Clinceni si Botosaniul la Sf. Gheorghe, FCSB are nevoie de un punct cu Chindia, in etapa a 26-a, pentru a fi sigura ca prinde primele 6 locuri. Forma echipei lui Vintila nu ofera insa foarte multe garantii in acest moment, argumente fiind partidele cu Voluntari si Clinceni, in care jocul n-a convins. In cazul unui accident cu Chindia, FCSB poate intra scenariu cu adevarat unul dramatic. In ultima etapa, Viitorul, Gaz Metan, Astra si Botosani fac adunari in timp real pentru a exista in bataia la titlu si Europa!

Meciurile ultimei etape cu implicatii in zona play-off:

Craiova - CFR Cluj

Viitorul - Clinceni

Gaz Metan - Dinamo

FCSB - Chindia

Astra- Sepsi

Botosani - Iasi

Daca va fi invinsa de Chindia, FCSB va ramane la 43 de puncte. In caz de victorii in ultimele doua runde, Astra, Botosani, Viitorul si Gaz Metan ar sari peste ea. FCSB ar incheia campionatul regulat cu 43 de puncte, la fel ca Gaz Metan, care are insa avantajul meciurilor directe. Mediesenii au batut cu 4-0 in tur si au pierdut revansa cu 2-1

Cum ar arata clasamentul din Liga 1 in varianta neagra pentru FCSB

1. CFR Cluj 49p (in caz de infrangere cu Viitorul si egal cu Craiova)

2. U Craiova 47 (victorie la Iasi si egal cu CFR)

3. Astra 46 (inaintea deciziei TAS, care ii mai poate da 3 puncte si, implicit, locul 1 la finalul sezonului regulat)

4. Botosani 45

5. Viitorul 44

6. Gaz Metan 43

_____________________________________________________________________________________________________________________

7. FCSB 43

Crezi ca in varianta unui scenariu negru pentru FCSB?

