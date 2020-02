VIDEO EPIC: Ciocolata cu CANABIS pentru stelisti inaintea derby-ului cu Dinamo! Becali i-ar fi dat DUBLU! :)) Parintele care a facut SENZATIE la Imperiul Leilor poate fi secretul FCSB la derby

Leii au ramas masca in momentul in care in fata lor a aparut un preot!

Parintele a investit 180 000 de euro intr-o afacere cu ciocolata artizanala. Printre sortimentele promovate: ciocolata cu canabis! Preotul a reusit sa-l convinga pe unul dintre lei sa intre alaturi de el in afacere. A obtinut o finantare de 100 000 de euro! Nu i-a prezentat proiectul si patronului FCSB Gigi Becali. Ar fi avut sanse sa scoata mult mai mult. :)

Stelistii se pregatesc pentru derby-ul cu Dinamo, de duminica! E cel mai asteptat meci al inceputului de an in Romania! Dinamo va juca pentru a 3-a oara la rand in play-out, dar spera sa salveze finalul de sezon cu un rezultat mare in fata rivalei.

Prima editie din Imperiul Leilor a fost lider absolut de audienta pe toate segmentele de public.