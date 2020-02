"Au vrut sa ne scoata din play-off!" Florin Prunea stie de ce Dinamo a ratat prezenta in play-off si da vina pe jocuri de culise 

Presedintele lui Dinamo crede ca play-off-ul s-a pierdut din cauze externe.

Florin Prunea a vorbit inaintea derby-ului de duminica impotriva celor de la FCSB, spunand ca Horatiu Fesnic, arbitrul partidei, este unul bun si ca este curios de cum va conduce de la centru un astfel de meci. Totodata, Prunea crede ca Dinamo a fost grav dezavantajata, principalul obiectiv al celor care au orchestrat asemenea lucruri fiind eliminarea echipei din play-off.

"Pe Fesnic il cunosc personal, am fost coleg cu tatal lui, cu Mircea, la U Cluj. Este un baiat serios si un antrenor bun, dar care, sigur, nu are o anumita experienta, sunt curios cum va compensa.

Ce s-a intamplat in acest an... Nu stiu cine ce a avut cu noi, dar din moment ce ne-au scos-o din poarta, ne-au scos-o si cu mana, din moment ce nu ni s-au acordat penalty-uri, ni s-au acordat impotriva noastra cand n-au fost, meci de meci, e clar ca ceva s-a intamplat acolo. Cat am fost in play-off, Dinamo a fost o nuca tare. Acum sunt bucurosi, au reusit sa ne lase in afara play-off-ului. Si pe slabiciunea noastra, in momentul in care ai clubul slab, te clca in picioare. Daca eram puternici, nu se intamplau astfel de lucruri.

Va dau un exemplu, la meciul de la CFR, cand am pierdut 1-0, penalty in minutul 88, noi am avut un penalty neacordat in minutul 83, hent clar, lucru confirmat de specialisti, de toata lumea. Arbitrul de la acea partida a stat o singura etapa. In schimb, arbitrul de la meciul cu Botosani, pentru ca nu a acordat un penalty pentru ei, a stat 3 luni si doua saptamani. Pai ce mesaj mai clar decat asta?!", a spus Prunea la Pro X.