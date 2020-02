Florin Prunea trage SEMNALUL DE ALARMA: echipa poate sa retrogradeze! Presedintele lui Dinamo considera fara miza derby-ul cu FCSB

Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 20.

Cu nicio sansa de a mai merge in play-off, Dinamo va juca derby-ul cu FCSB de pe Arena Nationala fara a mai avea o miza importanta. Dinamo a ratat pentru al treilea an consecutiv prezenta in primele 6 echipe ale Ligii 1, iar Florin Prunea e de parere ca meciul de duminica mai conteaza doar pentru moral, in vederea pregatirii play-out-ului, si avertizeaza ca dinamovistii pot retrograda la finalul sezonuui.

"Nu cred ca o victorie poate sterge amaraciunea acestui sezon ratat. Nu cred... Dar cu siguranta ca este foarte important pentru suporteri, sunt orgoliosi. Din pacate, ii vad si pe ei frustrati, suparati...

Dinamo mereu a fost o nuca tare pentru Steaua, indiferent de pozitia in clasament, dar si invers. Sunt orgolii la mijloc, este meciul suporterilor, al conducatorilor, al jucatorilor. Pentru noi nu mai are niciun fel de miza, am pierdut din pacate play-off-ul, dar ne-ar da o liniste sa pregatim play-out-ul, pentru ca n-o sa fie simplu. O sa vedeti! De la locul 7 in jos, toate echipele se vor bate pentru retrogradare, pentru ca va fi o diferenta de 5 puncte... 5 puncte, faceti si voi o socoteala si vedeti ce inseamna. Vor fi meciuri tari, echilibrate, toate cu cutitul la os", a spus Florin Prunea, la Pro X.