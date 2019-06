Romania, in scadere cu 2 pozitii in clasamentul FIFA! Spania a urcat pe locul 7, Belgia ramane lider! Cum arata topul

Primele 4 pozitii din clasamentul FIFA nu s-au schimbat, insa Belgia a reusit sa-si mareasca diferenta fata de campioana mondiala, Franta.

Nationala Romaniei a scazut cu 2 locuri in clasamentul FIFA publicat astazi, ajungand pe pozitia a 27-a. Austria, Tunisia si Ucraina au depasit Romania, in timp ce Statele Unite, cea care era peste Romania, a avut o cadere si mai spectaculoasa, ajungand pe locul 30.

Adversarele Romaniei din preliminariile pentru UEFA EURO 2020 nu au stagnat. Spania a urcat 2 pozitii pana pe 7, in timp ce Suedia a pierdut 3 locuri, ajungand pe locul 17. Norvegia a urcat 3 pozitii pana pe locul 47, Insulele Feroe au picat 5 pozitii pana pe locul 107, in timp ce Malta a fost depasita de Puerto Rico si a ajuns pe locul 181.

In ceea ce priveste top 10, acesta este neschimbat in ceea ce priveste tarile prezente. Germania s-a apropiat insa de top, fiind pe locul 11, cu 7 puncte sub Danemarca.