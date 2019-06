LIVE VIDEO Eden Hazard, prezentat oficial de Real Madrid! Recordul lui Cristiano Ronaldo, in pericol sa fie batut

Prezentarea lui Eden Hazard are loc joi de la ora 19.30. Vezi tot ce se intamplat pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

UPDATE 20:34 Eden Hazard a ajuns in birourile de pe Santiago Bernabeu unde s-a intalnit cu Florentino Prerez si semneaza contractul cu Real Madrid!

UPDATE 20:30 Tribunele de pe Santiago Bernabeu sunt pline in asteptarea prezentarii oficiale a lui Eden Hazard!

Cel mai important transfer facut de Real Madrid in ultimii 5 ani (de la cel al lui James Rodriguez din 2014) va fi prezentat in premiera astazi pe Santiago Bernabeu, intr-un eveniment care va incepe la ora 19.30. Real Madrid a platit 100 de milioane de euro pentru mijlocasul belgian.

"Hazard va schimba viitorul fotbalului spaniol" este convins selectionerul Belgiei, Roberto Martinez. Iar fanii Realului sunt de acord, urmand sa vina in numar mare la prezentarea oficiala.

Hazard a trecut astazi vizita medicala.

Vezi mai jos LIVE VIDEO prezentarea lui Hazard!

Bate recordul lui Cristiano Ronaldo?

Un numar urias de fani este asteptat pe Santiago Bernabeu pentru prezentarea oficiala a lui Eden Hazard. Conform celor de la Marca, Real Madrid anticipeaza ca va fi depasit recordul din urma cu un deceniu cand 70.000 de oameni au asistat la prezentarea lui Cristiano Ronaldo.

Fanii asteapta confirmarea numarului pe care il va purta Hazard. Exista 3 variante: fie va primi numarul 16, cum au anuntat ziarele din Spania miercuri, fie va prelua tricoul cu numarul 7 de la Mariano Diaz, fie va avea un tricou fara numar pe spate, prelungind astfel discutia.

Fans outside the Bernabéu awaiting the doors to open for Hazard’s presentation ???? pic.twitter.com/NVvf3PTi6T