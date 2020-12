BREAKING NEWS | Ronaldo a fost desemnat FOTBALISTUL SECOLULUI la Globe Soccer Awards! Cine a mai fost premiat in cadrul galei din Dubai

Din articol Ceilalti castigatori ai Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo a fost premiat in cadrul galei Globe Soccer Awards pentru excelenta in fotbal.

La evenimentul care a avut loc in Dubai, portughezul a participat alaturi de iubita sa, Georgina Rodriguez, la gala fiind prezente si alte nume importante ale fotbalului mondial, cum ar fi Lewandowski, Casillas sau Pique.

Ronaldo a primit trofeul de Fotbalistul Secolului, invingandu-l pe marele sau rival, Lionel Messi. Dupa decernarea premiului, starul lui Juventus a declarat ca este mandru de ceea ce a realizat in toata cariera.

"E frumos sa atingi un nou record de fiecare data. Nu e usor, sunt atatia ani, dar cifrele vorbesc de la sine. Sunt mandru de ceea ce am realizat, nu ar fi fost usor fara cei care au fost alaturi de mine.

Este un premiu fantastic, am fost inclus si in cea mai buna echipa conform France Football. Ceea ce conteaza este ca imi place inca sa joc fotbal, chiar daca fac asta de 20 de ani. Am o viata fantastica", a spus Ronaldo.

Cristiano Ronaldo are o cariera de vis, in 2021 portughezul stabilind un record incredibil. El va deveni singurul fotbalist aflat inca in activitate care inscrie in fiecare sezon din ultimii 20 de ani.

In cadrul galei din Dubai, Pep Guardiola a fost desemnat Antrenorul Secolului, luandu-le fata lui Zidane, Mourinho sau Sir Alex Ferguson.

Pentru reusitele din 2020, Robert Lewandowski a cucerit trofeul de Fotbalistul Anului, antrenorul sau de la Bayern, Hansi Flick, primind titlul de Antrenorul Anului. Bayern a castigat si trofeul de Echipa Anului, in timp ce Real Madrid a fost numita Echipa Secolului.

Organizatorii Globe Soccer Awards le-au acordat trofee si lui Gerard Pique si Iker Casillas pentru intreaga cariera.