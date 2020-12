EXPLOZIE in IMPERIUL lui Ronaldo! Juventus, CALCATA in picioare de Fiorentina pe teren propriu: 0-3!

Juventus a pierdut primul meci al sezonului!

Dupa 12 etape fara infrangere, Juve a fost trantita la pamant de Fiorentina chiar la Torino! A pierdut cu 3-0, intr-un meci in care Ronaldo a jucat toate minutele.

Vlahovic a marcat primul pentru echipa lui Prandelli, in minutul 3, dupa assistul lui Ribery. In minutul 18, campioana din ultimele 9 sezoane a ramas in 10 dupa ce Cuadrado a vazut rosu direct. In ultimul sfert de ora, Fiorentina a pus distanta intre ea si Juventus. Alex Sandro si-a dat autogol in minutul 76, apoi Caceres, fost jucator al lui Juve, a punctat in minutul 81 pentur 0-3.

Ronaldo a jucat tot meciul pentru Juventus. Romanul Dragusin a ramas pe banca pana la finalul partidei.