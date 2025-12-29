FOTO S-au dat Oscarurile fotbalului, la Dubai: clubul care a „ras“ tot sub ochii lui Ronaldo

Alexandru Hațieganu
În Emiratele Arabe Unite a avut loc un eveniment de șapte stele.

Paris Saint-Germain a dominat Globe Soccer Awards 2025, cucerind şapte dintre premiile acordate în cadrul acestei gale, care a avut loc, duminică, la Dubai.

Clubul parizian încheie un an memorabil, pe parcursul căruia a câştigat prima Ligă a Campionilor din istoria sa, titlul de campion în Ligue 1, Cupa şi Supercupa Franţei, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală, jucând şi finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

După un an aproape perfect, PSG a fost recompensat la evenimentul găzduit de Hotelul Atlantis The Royal din Dubai, cu premiile pentru:

*Cel mai bun club

*Cel mai bun antrenor (Luis Enrique)

*Cel mai bun jucător (Ousmane Dembele)

*Jucătorul-revelaţie (Desire Doue)

*Cel mai bun mijlocaş (Vitinha))

*Cel mai bun director sportiv (Luis Campos)

*Cel mai bun preşedinte (Nasser Al-Khelaifi)

La feminin, spaniola Aitana Bonmati (Barcelona) a intrat în posesia trofeului rezervat celei mai bune jucătoare, devansându-le pe Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas şi Alessia Russo.

Potrivit Agerpres, Barca a mai cucerit un premiu prin Lamine Yamal, desemnat cel mai bun atacant.

Portughezul Cristiano Ronaldo (foto, sus), atacantul echipei saudite Al-Nassr, a fost recompensat, la rândul său, cu premiul rezervat celui mai bun jucător din Orientul Mijlociu, dezvăluindu-şi cu această ocazie intenţiile pentru viitorul apropiat.

"Este greu să continui să joc, dar încă am pasiunea şi motivaţia pentru a continua. Indiferent unde joc, în Orientul Mijlociu sau în Europa, vreau întotdeauna să câştig mai multe trofee şi să ajung la numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii (1.000 de goluri marcate în carieră - n.red.). Sunt sigur că voi ajunge acolo dacă nu mă accidentez'', a spus starul lusitan.

