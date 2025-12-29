Paris Saint-Germain a dominat Globe Soccer Awards 2025, cucerind şapte dintre premiile acordate în cadrul acestei gale, care a avut loc, duminică, la Dubai.

Clubul parizian încheie un an memorabil, pe parcursul căruia a câştigat prima Ligă a Campionilor din istoria sa, titlul de campion în Ligue 1, Cupa şi Supercupa Franţei, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală, jucând şi finala Cupei Mondiale a Cluburilor.

După un an aproape perfect, PSG a fost recompensat la evenimentul găzduit de Hotelul Atlantis The Royal din Dubai, cu premiile pentru:

*Cel mai bun club

*Cel mai bun antrenor (Luis Enrique)

*Cel mai bun jucător (Ousmane Dembele)

*Jucătorul-revelaţie (Desire Doue)

*Cel mai bun mijlocaş (Vitinha))

*Cel mai bun director sportiv (Luis Campos)

*Cel mai bun preşedinte (Nasser Al-Khelaifi)

La feminin, spaniola Aitana Bonmati (Barcelona) a intrat în posesia trofeului rezervat celei mai bune jucătoare, devansându-le pe Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas şi Alessia Russo.

Potrivit Agerpres, Barca a mai cucerit un premiu prin Lamine Yamal, desemnat cel mai bun atacant.