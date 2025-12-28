GALERIE FOTO Cristiano Ronaldo a cucerit încă un trofeu și a făcut o promisiune istorică: "Sunt sigur că voi reuși!"

Cristiano Ronaldo a cucerit încă un trofeu și a făcut o promisiune istorică: Sunt sigur că voi reuși!
Cristiano Ronaldo continuă să aibă un randament impresionat în Arabia Saudită, la Al Nassr, chiar dacă se apropie de împlinirea vârstei de 41 de ani.

Cristiano RonaldoGlobe Soccer AwardsArabia Sauditaal nassr
Globe Soccer Awards 2025 | Cristiano Ronaldo, desemnat cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu

Aflat în Arabia Saudită de trei ani, Cristiano Ronaldo poate cuceri în acest sezon primul său trofeu cu Al Nassr. Echipa sa are un parcurs impecabil, 10 victorii în primele 10 etape, iar CR7 are statistici impresionante: 12 goluri și o pasă decisivă în cele 9 partide de campionat în care a fost utilizat.

Sâmbătă seară, Ronaldo a reușit o dublă în victoria contra lui Al Ohkdood scor 3-0, iar portughezul a ajuns la 956 de goluri înscrise pe parcursul carierei. O zi mai târziu, CR7 a fost prezent la Globe Soccer Awards, în Dubai, unde a primit premiul pentru cel mai bun fotbalist din Orientul Mijlociu.

Cristiano Ronaldo: "Sunt sigur că voi ajunge la 1000 de goluri dacă nu mă accidentez"

După ce și-a ridicat premiul, Ronaldo a avut și un scurt discurs în care a anunțat că nu are de gând să își încheie cariera prea curând. Portughezul a confirmat că vizează atingerea bornei istorice de 1.000 de goluri.

"Mulțumesc celor de la Globe Soccer, este o mare plăcere să văd atât de multe personalități la gală. E una dintre galele mele favorite.

Nu e ușor să continui să joc, dar încă am pasiune și sunt motivat să continui. Indiferent unde joc, în Orientul Mijlociu sau în Europa, vreau să câștig trofee și să ajung la numărul pe care toți îl știți (n.r - cele 1.000 de goluri).

Sunt sigur că voi reuși să ajung acolo dacă nu voi avea parte de accidentări", a spus Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo mai are încă un an și jumătate de contract cu Al Nassr, până în iunie 2027. Starul portughez este așteptat să joace și la Cupa Mondială din 2026.

