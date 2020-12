Ronaldo, in mijlocul unui nou SCANDAL URIAS! De ce e ACUZAT portughezul: "Pentru oamenii de rand sunt alte reguli!"

Cristiano Ronaldo isi petrece sarbatorile in Dubai, impreuna cu familia.

Starul lui Juventus este din nou tinta unor acuzatii dure. In ciuda faptului ca in Italia s-a impusa carantina totala pe intreg teritoriul tarii, Ronaldo a ales sa plece in Dubai pentru a-si face sarbatorile de iarna.

In momentul in care va reveni in Italia, Ronaldo ar trebui sa stea in izolare, insa va fi scutit de acest lucru:

"Daca oamenii de rand sunt obligati sa intre in izolare la revenirea in Italia, Cristiano Ronaldo si restul sportivilor se vor bucura de un regim preferential", scrie O'Jogo.

Ronaldo urmeaza sa fie premiat in Dubai, pe 27 decembrie, in cadrul galei Globo Soccer Awards.

In concluzie, Cristiano va fi ferit de izolare, iar la revenirea in Italia, dupa ce va fi testat de Covid, va putea intra direct la antrenamentele lui Juventus.

Juventus va evolua pe teren propriu cu Udinese, duminica, 3 ianuarie.

Portughezul a mai fost acuzat si in trecut de ministrul Sportului din Italia, dupa ce a venit la Torino, fiind imbolnavit cu Covid-19.

Ronaldo fusese testat in octombrie cu virusul asiatic, in timp ce se afla in cantonamentul echipei nationale, si a ales ulterior sa zboare la Torino cu un avion privat pentru a putea intra cat mai repede in programul echipei dupa ce se vindeca.