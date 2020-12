Ronaldo, mesaj pentru fani dupa ce Juventus a fost DEMOLATA pe teren propriu in Serie A! "Nu exista scuze! Nu putem accepta asa ceva!"

Cristiano Ronaldo a fost titular si integralist in infrangerea usturoatoare suferita de Juventus, scor 0-3 pe teren propriu cu Fiorentina.

Juventus a incheiat anul 2020 intr-o nota negativa, echipa antrenata de Andrea Pirlo incasand o infrangere pe teren propriu, scor 3-0 cu Fiorentina.

Fiorentina a deschis scorul rapid prin Vlahovic, in minutul 3, iar in minutul 18, Cuadrado primea cartonasul rosu si isi lasa echipa in 10 oameni.

Un autogol al lui Alex Sandro si un gol al lui Caceres au stabilit scorul final: 3-0 pentru Fiorentina si Juventus ramane la 7 puncte in spatele liderului AC Milan.

Cristiano Ronaldo a reactionat prin intermediul unei postari pe retelele de socializare:

"Ieri, cu o performanta slaba si un rezultat care nu poate fi acceptat, am inchis seria de meciuri din acest an, un an special din multe puncte de vedere.

Stadioane goale, protocoale Covid, jocuri amanate, pauze lungi si un calendar foarte strans.

Dar aceasta nu este o scuza pentru nimic. Stim ca trebuie sa dam mai mult pentru a juca mai bine si pentru a castiga. Suntem Juventus! Si pur si simplu nu putem accepta nimic mai putin decat excelenta pe teren!

Sper ca aceasta scurta pauza sa ne poata ajuta sa revenim mai puternici si mai uniti ca niciodata, pentru ca sezonul este inca departe de a se incheia si, in cele din urma, credem ca vom sarbatori, inca o data, castigarea titlului.

Credeti in noi, aveti incredere in echipa noastra atat de mult pe cat credem si noi in voi, iar atunci vom livra rezultate asteptate", a fost mesajul lui Ronaldo.