Lewandowski, despre Messi si Ronaldo: "Cred ca-i pot invita la masa!" Care sunt idolii sai din copilarie si ce a discutat cu Sir Alex Ferguson

Atacantul lui Bayern Munchen a avut cel mai bun sezon din cariera.

Lewandowski a castigat tot ce se putea in 2020 si a fost golgeterul acestui an. Polonezul a primit nu mai putin de patru premii individuale, insa cel mai important a fost FIFA "The Best", castigat in fata lui Messi si Ronaldo.

Chiar daca i-a invins pe cei doi mari fotbalisti, Lewandowski nu se considera la acelasi nivel din punct de vedere al carierei. El a glumit de asemenea pe acest subiect, spunand ca daca nu poate sta la masa istoriei alaturi de cei doi, ii poate invita la el la masa sa manance. :)

"Messi si Ronaldo stau la aceeasi masa si sunt in top de foarte mult timp, asta ii face incomparabili. Nu ma pot imagina langa ei din acest punct de vedere. Dupa tot ce s-a intamplat, daca luati cifrele din acest an si pe cele anterioare, cred ca sunt destul de bun in ceea ce priveste performanta.

Daca nu resusesc sa fiu la aceeasi masa cu Messi si Ronaldo, cred ca ii pot invita sa manance la mine. :)", a declarat Robert Lewandowski pentru France Football.

Intrebat daca vreun jucator din istoria Poloniei l-a facut sa viseze, Lewandowski a declarat ca nu, deoarece nu era nascut cand Lato sau Boniek faceau furori in Europa. In schimb, atacantul lui Bayern a lasat o lista cu trei jucatori pe care i-a admirat.

"I-am admirat foarte mult pe Alessandro Del Piero, Thierry Henry si Roberto Baggio, pe care i-am urmarit jucand inca de cand eram foarte tanar. Dar, la fel de mult ca marile nume, ceea ce m-a facut sa visez au fost marile stadioane si atmosfera lor!"

Sir Alex Ferguson era cat pe ce sa-l aduca pe Lewandowski la United, dar Dortmund s-a opus mutarii in acel moment.

"Dupa al doilea an al meu la Dortmund, am avut o conversatie cu Sir Alex Ferguson. A vrut sa vin la Manchester, iar eu am fost foarte interesat sa vin. Pot spune ca am fost gata, dar Dortmund nu a vrut sa ma lase sa plec. Nu m-am suparat asa tare deoarece lucrurile au mers bine la Borussia."