Cine sunt sportivii pe care Messi ii admira! "In toate sporturile sunt oameni fantastici pentru munca lor!" Ce a spus starul argentinian despre Ronaldo

Lionel Messi a oferit un interviu pentru televiziune La Sexta.

Cel mai emblematic jucator din istoria Baarcelonei a vorbit despre sportivii pe care ii admira si l-a evidentiat si pe Cristiano Ronaldo.

"Cand am inceput sa fiu profesionist, am lasat deoparte fanul pe care il aveam inauntrul meu. Acum pasiunea mea sunt copiii mei, trebuie sa merg sa alerg dupa ei. Ca sportivi, ii admir pe multi. Rafa Nadal, Federer, LeBron... In toate sporturile sunt oameni admirabili pentru munca lor. Cristiano este unul dintre cei din fotbal", a punctat Messi.

De asemenea, Lionel Messi a dezvaluit cum isi petrecea sarbatorile de iarna in copilarie.

"Imi amintesc ca in copilarie ma bucurau intotdeauna mingile sau ghetele, atunci cand le primeam cadou. Imi amintesc chiar si de o minge care era foarte scumpa, pe care parintii mei au facut tot posibilul pentru a mi-o oferi. Intotdeauna au incercat sa ne faca sa sarbatorim frumos Craciunul, iar Mosul a fost mereu bun cu mine", a declarat Messi.

