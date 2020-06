Fosta lui Neuer s-a reorientat rapid. Parasita de portarul lui Bayern pentru o copila cu 15 ani mai tanara, Nina si-a gasit un alt iubit celebru

Manuel Neuer (34 de ani), portarul multimplei campioane a Germaniei, si-a parasit recent sotia, pe Nina Weiss, pentru a se cupla cu o handbalista adolescenta, cu 15 ani mai tanara.

Femeia abandonata n-a ramas insa mult timp singura, ea fiind vazuta in compania unui cunoscut pilot in Formula E.



In acte, Manuel si Nina sunt in continuare sot si sotie, dar realitatea din "teren" e cu totul alta. Desi se cunos si se iubesc inca din copilarie, casatorindu-se in 2017, cei doi au luat-o pe cai separate la finalul anului trecut. Fara a finaliza inca divortul, sotii Neuer si-au gasit deja alti parteneri de viata.

Astfel, daca internationalul german a sedus o tanara handbalista de 19 ani, Anika Bissel, Nina si-a indreptat atentia tot catre un sportiv de performanta, dar mai apropiat de varsta sa.



Este vorba despre Daniel Abt (27 de ani), un pilot de curse in Formula E pe o masina Audi. Conform cotifianului Bild, Nina si Daniel au fost vazuti intr-o vacanta romantica, pe o insula din Marea Nordului. Noul iubit al sotiei lui Neur e in aceasta perioada in centrul unui scandal provocat chiar de el. Mai precis, concurand intr-o competitie virtuala, Daniel Abt a apelat la un truc, folosind in ajutorul sau un profesionist in astfel de curse. Pentru ca a fost prins, neamtul a fost descalificat si a fost pus sa plateasca o amenda costisitoare, de 10.000 de franci.