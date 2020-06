PSG vrea un inlocuitor din Bundesliga pentru Thiago Silva! Pe ce jucator de la Bayern au pus ochii campionii Frantei

PSG i-a gasit un inlocuitor lui Thiago Silva in Bundesliga.

Campionii din Ligue 1 sunt nevoiti sa umple golul lasat de Thiago Silva, care va pleca la finalul acestui sezon de pe Parc des Princes. In acest sens, parizienii vor sa-l transfere pe Lucas Hernandez, jucator care nu s-a adaptat prea bine la Bayern.

Bavarezii l-au transferat vara trecuta de la Atletico Madrid, contra sumei de 80 de milioane de euro, insa el a pierdut primul 11. Acum ar putea pleca in Franta, PSG urmand a negocia un transfer cu oficialii clubului din Munchen.

Singura problema care poate sta in calea mutarii lui Hernandez este suma pe bani pe care o vor cere nemtii. Potrivit Cadena SER, cel mai probabil Bayern nu il va lasa sa plece pentru mai putin de 80 de milioane de euro.

In acest sezon, fundasul in varsta de 24 de ani a jucat in 20 de partide pentru bavarezi, totalizand putin peste 980 de minute in toate competitiile.