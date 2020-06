Bayern Munchen, pentru al treilea an consecutiv in finala Cupei Germaniei! Bavarezii sunt neinvinsi de la reluarea fotbalului dupa pandemie!

Bayern Munchen a obtinut calificarea in finala Cupei Germaniei dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 2-1.

Detinatoarea en-titre a Cupei este neinvinsa de la reluarea fotbalului in Germania.

In semifinala DFB-Pokal (n.r. Cupei Germaniei), bavarezii au deschis scorul prin Perisic, care a primit in careu o centrare perfecta de la Thomas Muller, in minutul 14.

Oaspetii au egalat in minutul 69 prin reusita lui Da Costa, insa dupa doar 5 minute, Robert Lewandowski a stabilit scorul final, dupa o pasa buna in interiorul careului in urma careia a trimis balonul pe langa portar.

Desi au castigat destul de greu, elevii lui Hans-Dieter Flick au reusit sa obtina calificarea in finala, dovedind ca au din nou un sezon de exceptie. Ei pot castiga titlul in Bundesliga, joaca finala Cupei cu trofeul pe masa si sunt cu un pas in sferturile de finala ale Champions League, dupa ce au invins-o cu 3-0 pe Chelsea in meciul tur din optimi.

In finala Cupei Germaniei, Bayern Munchen o va infrunta pe Bayer Leverkusen, echipa impotriva careia a castigat in etapa din weekend, scor 4-2. Leverkusen s-a calificat in ultimul act al DFB-Pokal dupa ce a invins cu scor de neprezentare formatia Saarbrucken.

Finala Cupei Germaniei este programata pe 4 iulie. Bayern Munchen este echipa cu cele mai multe trofee din istoria competitiei (19), in timp ce trupa lui Havertz a cucerit doar o data Cupa Germaniei, in sezonul 1992/93.