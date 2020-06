Faza SOCANTA la primul meci dupa reluarea Premier League! Mingea a intrat CLAR in poarta, dar tehnologia de poarta i-a facut DE RAS pe englezi: nu s-a dat nimic! Imaginea care face inconjurul lumii

Goalkeeperul scapa evident mingea in poarta in minutul 42 al meciului cu Sheffield United, dar tehnologia de linia portii decide ca NU e gol si ca jocul poate continua!

Imaginile socante surprinse de camere fac acum inconjurul lumii!



So we have Goal line technology AND VAR but apparently this is not a goal.

2020 is officially fu*ked up. ???? pic.twitter.com/GK4hGj3AXC