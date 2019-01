Barcelona mai face un transfer neasteptat! Dupa Boateng, Juan Mata ar putea ajunge pe Camp Nou!

Barcelona vrea sa il transfere pe Mata de la Manchester United.

FC Barcelona tocmai l-a cumparat pe tanarul mijlocas de 21 de ani, Frenkie de Jong, de la Ajax Amsterdam. Catalanii au platit pentru el 86 de milioane de euro, dar nu se opresc aici.

Oficialii clubului vor sa profite de situatia lui Juan Mata de la Manchester United. Spaniolul mai are 5 luni de contract, dar cele doua parti nu s-au inteles inca pentru prelungirea intelegerii. Mata castiga la United 8 milioane de euro pe sezon, insa Barcelona ar considera afacerea un real succes, daca vor reusi sa il aduca gratis.

Juan Mata are 31 de ani, dar acest lucru nu se vede in teren, unde a impresionat in tricoul lui Manchester United. De mijlocasul spaniol mai sunt interesate Juventus, Paris Saint-Germain si Arsenal. Mata a jucat 20 de meciuri in acest sezon, 11 ca titular si a inscris 3 goluri, fiind considerat un om de baza in echipa lui Solskjaer.