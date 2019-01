Transfer CIUDAT pregatit de Barcelona! O noua surpriza: pe cine vor sa aduca din Premier League

Barcelona e gata sa ia un jucator de la Manchester City.

"Transfer bizar la Barcelona" scriu cei de la The Sun care anunta ca Barca vrea sa-l aduca in aceasta iarna pe Nicolas Otamendi de la Manchester City! Acesta este nemultumit de statutul sau la campioana Angliei, el bifand doar 10 partide de Premier League in acest sezon.

Cei de la City sunt tentati sa-l lase pe Otamendi la Barcelona, in conditiile in care principala tinta a lui Pep Guardiola este Matthijs de Ligt de la Ajax Amsterdam. City l-a pierdut deja pe De Jong in favoarea Barcei si nu vrea sa se repete acelasi scenariu si cu De Ligt.

Otamendi este a 4-a varianta de fundas central la City dupa John Stone si Aymeric Laporte, considerati titularii de baza ai lui Pep, Vincent Kompany fiind prima rezerva. Conform The Sun, City vrea aproximativ 40 de milioane de euro in schimbul lui Otamendi.