SEVILLA - BARCELONA 0-0 LIVE, Copa del Rey | Debut pentru Kevin-Prince Boateng la Barca! Messi si Busquets nu sunt in lot! ECHIPELE DE START

Mansa tur a sferturilor Cupei Spaniei din Sevilla si Barcelona se joaca in aceasta seara, returul urmand sa aiba loc in 7 zile. Celelalte sferturi sunt Valencia - Getafe (1-0 in meciul tur, pe terenul Valenciei), Betis - Espanyol si Real Madrid - Girona.

Ernesto Valverde a decis sa-i menajeze pentru pentru aceasta partida pe Leo Messi si Sergio Busquets - acestia nici macar nu au facut deplasarea cu echipa la Sevilla. In schimb, Kevin-Prince Boateng, transferat saptamana aceasta de Barca, intra direct titular!

Iata echipele de start:

Sevilla: Soriano - Sergi Gomez, Kjaer, Amadou, Ben Yedder, Banega, Navas, Sarabia, Escudero, Promes, Mercado

Barcelona: Cillessen - Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Arthur, Rakitic, Alena, Vidal, Malcom, Prince-Boateng