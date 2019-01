Mesajul emotionant postat de iubita lui De Jong dupa transferul la Barcelona: "Mergem sa traim visul tau impreuna" FOTO

Frenkie de Jong a fost transferat de Barcelona cu 75 de milioane de euro!

Unul dintre cei mai vanati pusti din lume, Frankie De Jong, a ajuns la Barcelona, dupa negocieri cu PSG si Manchester City. "Istoria acestui club a contat", a marturisit el.

Tanarul olandez visa de mai mult timp la un transfer la Barcelona. Iubita sa, Mikky Kiemeney, a dezvaluit o vizita pe Camp Nou in 2015 si promisiunea unui vis implinit.

"Pe 30 decembrie 2015, acum trei ani, am mers pe Camp Nou ca si fani si am vazut un meci al echipei visurilor tale. Pe 23 ianuarie 2019, azi, e ziua in care poti spune lumii ca o sa joci pentru echipa visurilor tale. Ai transformat un mare vis in realitate si abia astept sa ne bucuram de acest moment impreuna. Mergem la Barcelona sa traim visul tau impreuna", a scris Mikky pe Instagram.

Mikky Kiemeney este si ea sportiva: practica hocheiul pe iarba. FOTO in galeria de mai jos