Aproape de un transfer important al carierei! Gicu Grozav, oferta de ultima ora de la un club din Ungaria

Gicu Grozav este dorit de campioana Ungariei, Ferencvaros

In noiembrie 2018 Gicu Grozav a fost dat afara de la Dinamo si a semnat liber de contract cu Kisvarda, o echipa aflata la momentul respectiv pe locul 11 din 12 echipe.

Pentru Kisvarda Grozav are 7 goluri in acest sezon, iar aceasta performanta il claseaza pe locul doi in topul golgheterilor din campionatul maghiar.

Grozav a marcat in weekend golul de 2-0 in meciul cu Honved Budapesta din etapa a 14-a. Kisvarda a ajuns la trei etape consecutive fara infrangere, iar momentan se afla pe locul 7 din 12 formatii participante.

Sport.ro a anunat in exclusivitate posibilitatea unui transfer la Ferencvaros.

Evolutiile bune ale lui Grozav au atras atentia formatiilor cu nume din campionatul Ungariei. Fanatik.ro ofera detaliile financiare, iar campioana Ungariei este pregatita sa ofere 600.000 de euro, insa Kisvarda ar dori 1.000.000 de euro. Negocierile dintre cele doua cluburi continua, iar Grozav ar putea juca pentru liderul campionatului din retur.