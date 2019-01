BREAKING NEWS: CAT DE JOS a putut sa ajunga GROZAV dupa ce a fost dat afara de Dinamo! A semnat AZI cu noua echipa

Gicu Grozav se va lupta sa scape de retrogradare in 2019!

Tocmai a semnat cu Kisvarda, echipa de pe locul 11 (din 12) din Ungaria.

Grozav, 27 de ani, va fi timp de un an si jumatate fotbalistul lui Kisvarda, a anuntat clubul. Convocat de 27 de ori in nationala Romaniei, pentru care a marcat de 5 ori, Grozav a refuzat in vara oferte din Elvetia si Turcia. A ales apoi sa revina la Dinamo, de care s-a despartit dupa numai o luna!

Tot la Kisvarda joaca alti 3 romani: Minca, Ene si Negrut, toti ex-CFR Cluj.